Disney brasileira? Cidade turística ganhará píer temático de 500 metros

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Os visitantes de Praia Grande, no litoral de São Paulo, ganharão um novo atrativo à nível Disney. A cidade terá um píer de 500 metros de comprimento e 35 metros de largura, com temática dedicada ao escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro “O Pequeno Príncipe”.

Segundo informações divulgadas pela Administração Municipal, a estrutura contará com registros do livro infantil famoso, deixando o espaço mais lúdico. Além de estrutura moderna que avança da orla em direção ao mar, com áreas verdes e espaços de lazer para moradores e turistas.

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O píer também abrigará estabelecimentos comerciais, espaços culturais, vilas gastronômicas e atrações turísticas, sendo um espaço aberto para eventos e outros serviços.

História da aviação

Além da parte lúdica, o novo píer também contará com uma referência à história de Praia Grande. A ideia principal é referenciar o Correio Aéreo Nacional, que utilizou a pista do Campo de Aviação da cidade em 1941.

Juntamente com a homenagem a Antoine, que além de escritor era aviador e utilizou o local durante suas rotas, o local contará com um Museu Aeronáutico, com experiências interativas para o público.

O espaço abrigará ainda a réplica de uma aeronave francesa, utilizada no filme 007 Contra Octopussy, que pousou em Praia Grande há alguns anos.