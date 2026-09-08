Cidade do Nordeste ganhará primeiro prédio torcido da América Latina

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O Nordeste será palco do primeiro prédio torcido da América Latina. Projetado com torção estrutural, o empreendimento está sendo construído na Avenida Desembargador Moreira, esquina com a Rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota, em Fortaleza, capital do Ceará.

Chamado HB Square, o local terá 115 metros de altura e cerca de 30 pavimentos corporativos, de aproximadamente 410 m², que custam cerca de R$ 6 milhões cada, com recursos voltados para empresas de diferentes segmentos.

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Além das salas amplas, o empreendimento possui: 5 subsolos, 2 sobre-solos destinados às vagas das diretorias, 9 elevadores, 7 elevadores de alta performance, 1 elevador exclusivo para diretorias, heliponto, bicicletário, infraestrutura voltada para grandes empresas e certificação LEED.

Fachada do prédio torcido - Foto: Divulgação | BTB Engenharia

A previsão de conclusão da obra é para setembro de 2027, consolidando o espaço como o prédio comercial mais alto de Fortaleza.