Paraíso baiano entra para ranking das melhores do mundo em 2026

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Uma praia da Bahia acaba de ganhar destaque entre os destinos considerados imperdíveis para quem busca cenários paradisíacos. Taipu de Fora, na Península de Maraú, foi incluída na lista das 100 melhores praias do mundo na edição de 2026 do Corona Beach 100.

O guia, elaborado pela marca Corona, reúne destinos de seis continentes e colocou o Brasil como o país com o maior número de representantes na seleção, com 10 praias escolhidas.

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Na Bahia, Taipu de Fora chamou atenção pelas piscinas naturais de águas cristalinas, que ficam repletas de peixes coloridos e ajudam a formar um dos principais cartões-postais da Península de Maraú.

Praia baiana está entre as 100 melhores do mundo

Taipu de Fora aparece ao lado de destinos conhecidos internacionalmente, como a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e Copacabana, no Rio de Janeiro.

A seleção considera diferentes características dos destinos, entre elas a beleza das paisagens, a cultura praiana e a conexão com a natureza.

O levantamento contou com a participação de especialistas ligados ao universo das praias e dos oceanos, incluindo o surfista chileno Ramón Navarro, a mergulhadora em apneia Sofía Gómez e o fotógrafo Chris Burkard.

O guia também foi desenvolvido em parceria com o Tripadvisor e a organização Oceanic Global, com a proposta de apoiar iniciativas voltadas à preservação marinha.

Taipu de Fora – Maraú (BA) - Foto: Divulgação

Brasil lidera ranking com 10 praias



Além de Taipu de Fora, outras nove praias brasileiras foram selecionadas para a edição de 2026.

Entre elas está a Praia do Bonete, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, que recebeu a classificação máxima de três sóis. O destino é cercado pela Mata Atlântica e só pode ser acessado por uma trilha de aproximadamente quatro horas ou por embarcação.

A seleção brasileira também inclui praias de diferentes regiões do país, mostrando a diversidade dos destinos de litoral e de água doce.

Confira as praias brasileiras escolhidas:

Praia do Bonete – Ilhabela (SP)

Praia de Copacabana – Rio de Janeiro (RJ)

Praia de Atins – Lençóis Maranhenses (MA)

Ilha do Amor – Alter do Chão (PA)

Baía do Sancho – Fernando de Noronha (PE)

Praia do Madeiro – Tibau do Sul (RN)

São Miguel dos Milagres – São Miguel dos Milagres (AL)

Taipu de Fora – Maraú (BA)

Saco do Mamanguá – Paraty (RJ)

Praia do Rosa – Imbituba (SC)

Como as melhores praias são escolhidas?

Apesar de o guia reunir as 100 melhores praias do mundo, a seleção não funciona como um ranking tradicional, com uma praia ocupando o primeiro lugar e outra o segundo.

Os destinos recebem uma avaliação em “sóis”, que podem classificá-los como bonitos, espetaculares ou inesquecíveis. A pontuação máxima é de três sóis.

Na edição de 2026, apenas 20 das 100 praias escolhidas alcançaram a avaliação máxima.

A seleção leva em conta indicações locais e a análise de uma equipe editorial e de especialistas, considerando aspectos como a paisagem, a cultura e a possibilidade de conexão com a natureza.

Destinos de seis continentes aparecem na lista

O levantamento reúne praias de diferentes partes do planeta. Na América do Sul, por exemplo, aparecem destinos do Uruguai e da Argentina.

A Costa Rica também ganhou destaque na América Central, enquanto países como Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Belize aparecem com representantes.

Na América do Norte, o México foi incluído com a Playa Escondida, enquanto o Canadá aparece com a Plage de la Dune du Sud, que também recebeu três sóis.

Com Taipu de Fora entre os destinos selecionados, a Bahia passa a integrar uma lista internacional que reúne praias conhecidas pela paisagem, pela cultura e pela proximidade com a natureza.