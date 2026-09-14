Caso Master: Vorcaro não confirma à PF mensagem destinada a Moraes

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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, disse à Polícia Federal (PF) que não se lembra para quem enviou uma mensagem que, segundo os investigadores, teria sido destinada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

No depoimento, realizado em 28 de agosto, Vorcaro evitou confirmar que o destinatário era o magistrado e afirmou que não queria fazer uma inferência sem ter certeza.

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Vorcaro foi ouvido durante uma investigação que apura suspeitas de pagamento de propina a diretores do Banco Central e de possível vazamento de informações sobre investigações envolvendo o Banco Master.

A mensagem citada pelos investigadores faz parte de um conjunto de conversas encontradas no celular do ex-banqueiro e que a PF atribui a Moraes.

Em um dos registros, de 30 de outubro de 2025, Vorcaro fala sobre uma viagem para encontrar o ministro e menciona as investigações do Banco Central contra o Banco Master.

Na mensagem, o ex-banqueiro também afirma que recebia informações informais e confidenciais de dentro do BC.

Crise entre ministros do STF

A divulgação das mensagens ampliou o conflito entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Mendonça determinou o levantamento do sigilo do relatório da PF e pediu que o plenário do STF decida se deve ser aberta uma investigação sobre a conduta de Moraes.

Em reação, Moraes encaminhou à Presidência do STF um relatório de inteligência da PF, sem valor probatório, com questionamentos sobre a atuação de Mendonça na condução das investigações relacionadas ao Banco Master e às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O plenário do STF deverá analisar o pedido de Mendonça na terça-feira, 15. Já a atuação de Mendonça nos casos do Master e do INSS deverá ser discutida em 23 de setembro.