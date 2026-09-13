Zanin exige que PF entregue cópia de celular de Vorcaro

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde deste domingo, 13, que a Polícia Federal entregue uma cópia integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A determinação endereçada ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, é mais um desdobramento da posição da PF que, em nota enviada aos ministros da Corte, informou que poderia ceder o material encontrado no aparelho de Vorcaro por meio das investigações do caso Master, também neste domingo, 13.

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O prazo dado por Zanin para a entrega do conteúdo se encerra às 23h.

Zanin rebate Mendonça e pede cópia do celular

Ao pedir a cópia do celular de Vorcaro, Cristiano Zanin rebateu o ministro André Mendonça, que havia dito, também neste domingo, 13, que a divulgação do material encontrado no aparelho colocaria em risco o andamento das investigações.

Zanin ainda pontuou que precisa do material completo para que possa formar uma posição no julgamento que acontecerá na terça-feira, 15, no plenário da Corte.

“Não se pode opor aos julgadores qualquer restrição ao acesso a informações, até porque todos eles estão submetidos ao dever de sigilo e de bem desempenhar suas funções, com imparcialidade e independência", afirmou.