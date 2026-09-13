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POLÍTICA

Zanin exige que PF entregue cópia de celular de Vorcaro

Prazo determinado por ministro termina ainda no domingo, 13

Cássio Moreira
Por
Cristiano Zanin, ministro do STF
Cristiano Zanin, ministro do STF - Foto: Luiz Silveira | STF
Eleições 2026

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde deste domingo, 13, que a Polícia Federal entregue uma cópia integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A determinação endereçada ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, é mais um desdobramento da posição da PF que, em nota enviada aos ministros da Corte, informou que poderia ceder o material encontrado no aparelho de Vorcaro por meio das investigações do caso Master, também neste domingo, 13.

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O prazo dado por Zanin para a entrega do conteúdo se encerra às 23h.

Zanin rebate Mendonça e pede cópia do celular

Ao pedir a cópia do celular de Vorcaro, Cristiano Zanin rebateu o ministro André Mendonça, que havia dito, também neste domingo, 13, que a divulgação do material encontrado no aparelho colocaria em risco o andamento das investigações.

Zanin ainda pontuou que precisa do material completo para que possa formar uma posição no julgamento que acontecerá na terça-feira, 15, no plenário da Corte.

“Não se pode opor aos julgadores qualquer restrição ao acesso a informações, até porque todos eles estão submetidos ao dever de sigilo e de bem desempenhar suas funções, com imparcialidade e independência", afirmou.

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Tags

Daniel Vorcaro STF

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