Moraes pede fim de sigilo em processo ligado a Vorcaro e Banco Master

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu neste domingo, 13, ao presidente da Corte, Edson Fachin, o levantamento do sigilo da Pet 15.645 e a disponibilização dos autos a todos os ministros antes da sessão de terça-feira, 15, quando serão discutidas as mensagens trocadas entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo apurou a CNN, a petição que o ministro pede a quebra de sigilo agora tem detalhes da rede de pagamentos do Vorcaro e do Banco Master.

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Processo é considerado central para julgamento

No novo ofício, Moraes cita especificamente a Pet 15.645. Sem detalhar o conteúdo, ele afirma que os autos trazem elementos necessários ao julgamento da Pet 16.662, processo que reúne o material sobre as mensagens entre ele e Vorcaro.

Moraes afirmou ainda neste domingo, 13, que André Mendonça manteve sob sigilo um processo com "elementos centrais" para a sessão de terça-feira, 15.

O pedido é mais um episódio da disputa interna no Supremo sobre quais documentos ligados ao caso Master devem chegar ao colegiado antes da análise do chamado caso Moraes.

Fachin assumiu relatoria no sábado

No sábado, 12, Fachin assumiu a relatoria desse procedimento e passou a conduzir as medidas ligadas ao caso antes da sessão de terça.

Pouco depois do pedido de Moraes, Fachin determinou que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste “com brevidade” sobre a retirada do sigilo da Pet 15.645.

PGR havia pedido abertura de outros autos

O presidente do STF afirmou que o procedimento não estava entre os processos especificamente listados pela Procuradoria quando o órgão pediu a abertura de outros autos relacionados ao caso Master.

Fachin ainda não decidiu se levantará o sigilo da petição.