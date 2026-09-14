Jerônimo apresenta 13 compromissos para evangélicos em encontro nesta segunda

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O governador e candidato do PT à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), apresenta nesta segunda-feira, 14, uma agenda com 13 compromissos voltados à comunidade evangélica da Bahia. O encontro está marcado para as 17h, no Comitê Central, no Wet Eventos, em Salvador.

As propostas apresentadas pelo candidato abrangem áreas como:

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saúde

educação

emprego

segurança

agricultura familiar

mobilidade

O conjunto também inclui ações de combate à intolerância, ao preconceito e ao racismo, além de medidas voltadas à proteção de grupos em situação de vulnerabilidade.

Bahia do Cuidado

Entre os compromissos está a criação do Bahia do Cuidado, política estadual voltada à proteção de crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta prevê parcerias com igrejas e comunidades.

Jerônimo também defende o fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência e o combate a diferentes formas de intolerância e discriminação.

Na área social e econômica, o candidato propõe ampliar a geração de emprego e renda com investimentos em ciência, tecnologia e inovação, além de garantir o primeiro emprego e promover a inclusão digital de jovens das periferias.

Também estão entre as propostas a universalização do ensino em tempo integral, a expansão do ensino superior, o apoio à agricultura familiar e ações de combate à fome.

Saúde, água e oportunidades

Para o Semiárido, Jerônimo prevê a ampliação de iniciativas de acesso à água, incluindo a instalação de cisternas. O programa também inclui medidas de preservação da biodiversidade e de proteção ambiental.

Na saúde, os compromissos contemplam o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do atendimento a pacientes com câncer e pessoas com autismo e ações voltadas à população idosa.

O candidato também propõe medidas para catadores, feirantes, ambulantes, trabalhadores informais e motoristas de aplicativo. Na área de mobilidade e conectividade, a agenda prevê investimentos em VLT, metrô e internet rural para ampliar a integração entre municípios e comunidades do campo.

Segurança e responsabilidade fiscal

Outro eixo apresentado por Jerônimo é o fortalecimento do Bahia pela Paz, com ações de prevenção à violência, oportunidades para jovens e proteção nos bairros. Segundo o candidato, a redução da violência deve estar associada a políticas de educação, trabalho, cuidado e geração de oportunidades.

Um dos meus objetivos é fortalecer o Bahia pela Paz para proteger vidas e criar caminhos para nossa juventude Jerônimo Rodrigues

O 13º compromisso é administrar a Bahia com responsabilidade fiscal, planejamento e equilíbrio, segundo o candidato. A proposta prevê a continuidade de políticas públicas e investimentos, conciliando responsabilidade na gestão dos recursos com ações de desenvolvimento social e econômico.