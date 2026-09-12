Jerônimo reúne cerca de 10 mil pessoas em ato político no extremo sul

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou, neste sábado, 12, de um ato político na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, que reuniu cerca de 10 mil pessoas, segundo informações divulgadas pela organização.

Durante o evento, o governador falou sobre a própria trajetória e relacionou as dificuldades enfrentadas na infância às decisões tomadas atualmente na administração estadual. Entre um relato e outro, Jerônimo contou que cresceu na zona rural, em uma casa sem energia elétrica e água tratada.

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Ele também mencionou a ausência de creche no povoado onde viveu. O governador ainda que precisou deixar a família ainda jovem para continuar os estudos, e exaltou o apoio das irmãs durante sua formação.

“Eu governo esse estado com a minha história. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, enquanto governador, eu lembro da minha história”, afirmou.

O discurso também foi marcado pela defesa da continuidade do grupo político aliado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jerônimo citou os ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa - que disputam vagas ao Senado -, e afirmou que o grupo representa um projeto voltado às políticas sociais.

O governador também fez críticas ao possível retorno do carlismo ao comando político da Bahia e pediu mobilização dos apoiadores para a manutenção do atual projeto político no estado.

Investimentos na região

Durante o evento, foram apresentados dados sobre investimentos realizados no extremo sul. Segundo o governador, a região recebeu R$ 565,6 milhões durante ao longo de sua gestão.

Para os próximos anos, Jerônimo prevê novas ações em áreas como infraestrutura, saúde e educação. Entre os compromissos anunciados estão a recuperação de rodovias estaduais e a ampliação da rede de atendimento em saúde.

Somente em Prado, estão previstas três Unidades Básicas de Saúde Indígenas. Já em Alcobaça, a previsão é de ampliação do Colégio Estadual Eraldo Tinoco.

Também foram anunciadas medidas relacionadas à proteção das mulheres e ao enfrentamento da violência de gênero e do feminicídio.

O ato contou com a participação de movimentos sociais, de prefeitos, deputados, vereadores e de lideranças políticas de municípios do extremo sul.

A agenda política de Jerônimo Rodrigues segue neste domingo, 13, com uma caminhada em Salvador e depois um ato em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado.