PF encontra anotação com nomes de deputados na casa de Ciro Nogueira

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Arthur, Hugo, Elmar, Luizinho, Adolfo e Isnaldo. Esses foram alguns dos nomes encontrados pela Polícia Federal em uma anotação apreendida na casa do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Brasília.

Ao lado dos nomes listados, havia números que, segundo os investigadores, podem representar valores.

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O material foi localizado em maio, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório da busca foi divulgado nesta sexta-feira, 11.

Segundo informações da PF, os papéis estavam na churrasqueira da residência. Uma funcionária afirmou aos investigadores que o material teria sido entregue pelo senador para ser queimado, sob a justificativa de que eram documentos antigos ou sem utilidade. No entanto, os papéis, não chegaram a ser destruídos.

Na anotação, aparece a palavra 'CAMARA', seguida de nomes e números. A PF associou parte dos nomes aos deputados Arthur Lira, Hugo Motta, Elmar Nascimento, Doutor Luizinho, Adolfo Viana e Isnaldo Bulhões.

Os investigadores destacaram ainda que os números registrados ao lado dos nomes seriam, provavelmente, valores, mas ressaltaram que o significado das anotações ainda precisa ser esclarecido.

Apreensão de valores

Durante o cumprimento do mandado, os agentes também apreenderam dinheiro em moedas estrangeiras. No escritório de Nogueira, foram encontrados US$ 27.735, € 1.555 e 890 liras turcas.

A PF também recolheu relógios, incluindo peças que aparentam ser das marcas Rolex e Patek Philippe, veículos, aparelhos eletrônicos entre outros bens.

No relatório, os policiais federais afirmaram que a operação permitiu identificar 'sinais de riqueza aparente' na residência do senador.

Os objetos e documentos apreendidos serão submetidos a análises e perícias para aprofundar a investigação.