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ELEIÇÕES

Partido de Augusto Cury doa valor milionário a Caneta Azul

Cantor e influencer é candidato a deputado por São Paulo

Cássio Moreira
Por
Avante investe pesado em candidatura de Manoel Gomes
Avante investe pesado em candidatura de Manoel Gomes - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

O Avante, partido que tem o escritor e psiquiatra Augusto Cury como candidato a presidente, destinou uma quantia milionária para a campanha do cantor Manoel Gomes, conhecido popularmente como Caneta Azul.

O valor de R$ 1.200.000,00 da direção nacional foi destinado a Manoel, que é candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano.

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Manoel, que já disputou a eleição de 2022 pelo estado do Maranhão, sem sucesso, é uma das apostas da legenda para puxar votos e aumentar a bancada no pleito.

Encontro recente entre os dois

Manoel Gomes e Augusto Cury tiveram um encontro recente pelas ruas de São Paulo, durante um ato de campanha. Os dois candidatos registraram o momento nas redes sociais.

“Dois grandes intelectuais brasileiros em dimensões opostas”, escreveu o postulante a deputado em publicação nas redes.

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Tags

Augusto Cury eleições no Brasil

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