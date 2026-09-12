ELEIÇÕES
Partido de Augusto Cury doa valor milionário a Caneta Azul
Cantor e influencer é candidato a deputado por São Paulo
O Avante, partido que tem o escritor e psiquiatra Augusto Cury como candidato a presidente, destinou uma quantia milionária para a campanha do cantor Manoel Gomes, conhecido popularmente como Caneta Azul.
O valor de R$ 1.200.000,00 da direção nacional foi destinado a Manoel, que é candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano.
Manoel, que já disputou a eleição de 2022 pelo estado do Maranhão, sem sucesso, é uma das apostas da legenda para puxar votos e aumentar a bancada no pleito.
Encontro recente entre os dois
Manoel Gomes e Augusto Cury tiveram um encontro recente pelas ruas de São Paulo, durante um ato de campanha. Os dois candidatos registraram o momento nas redes sociais.
“Dois grandes intelectuais brasileiros em dimensões opostas”, escreveu o postulante a deputado em publicação nas redes.