Flávio Bolsonaro celebra quebra de sigilo do caso Dark Horse

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Candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ‘celebrou’, neste sábado, 12, a quebra de sigilo do caso Dark Horse, que investiga repasses indevidos ao filme de mesmo nome, que narra a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante ato de campanha no interior do Rio de Janeiro, estado onde exerce seu mandato de senador, Flávio Bolsonaro afirmou estar “tranquilo” com os desdobramentos.

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Flávio ainda pontuou acreditar que as revelações recentes não devem causar qualquer impacto na sua campanha rumo ao Planalto.

“Graças a Deus o sigilo foi afastado e tudo está aí às claras para todo mundo ver o que eu sempre disse, que não tem absolutamente nada de errado nesse filme. Estou muito tranquilo. Eu acho que o impacto é zero. [...] Nada melhor do que a luz sobre as trevas para que tudo venha à tona e a população possa fazer seu juízo de valor”, afirmou Flávio.

PF revela contato entre Flávio e Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro teve conversas e encontros revelados pela Polícia Federal, dentro do âmbito das investigações sobre o filme Dark Horse.

O primeiro contato registrado ocorreu no dia 8 de agosto de 2025, com novas conversas e encontros nos meses seguintes.

Veja a linha do tempo das conversas