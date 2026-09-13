Jerônimo reúne 'time de Lula' em Cajazeiras e comanda mobilização

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu o Time de Lula completo em uma grande carreata em Cajazeiras, em Salvador, neste domingo, 13 de setembro, dia de mobilização em toda a Bahia.

Ao lado de Jaques Wagner, Rui Costa, Geraldo Júnior e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, o governador atravessou a região à frente de uma longa fila de carros, cercado por bandeiras e apoiadores, com concentração no fim da nova Estrada do Derba, sentido BR-324.

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A carreata na capital integrou a campanha "Tô com o 13", que levou ações simultâneas a todos os municípios baianos, com caminhadas, carreatas e panfletagens, e colocou nas ruas militantes de camisa vermelha em cada cidade do estado. Comitês de todos os partidos da coligação entraram em ação para formar uma onda de participação e presença de ponta a ponta da Bahia.

"Nessa carreata de hoje tem um sabor especial. Primeiro, é dia 13. Segundo, o time tá completo. Uma multidão de carros, de gente", afirmou o governador. O percurso colocou as obras de mobilidade da região diante dos apoiadores. A carreata seguiu pela nova Estrada do Derba, e Jerônimo destacou a duplicação, a pavimentação, a iluminação e o reforço na segurança. "Nós vamos passar pela nova pavimentação asfáltica da Estrada do Derba. A nova Estrada do Derba, duplicada, com iluminação, com segurança", disse.

O governador apontou ainda para o corredor reservado ao VLT, peça importante do projeto de expansão do transporte sobre trilhos na capital. "E agora, entre uma pista e outra, o nosso VLT, que vai chegar até Piatã", destacou.

Outras agendas de Jerônimo

A agenda termina no interior. À noite, Jerônimo participa de comício em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, ao lado de Rui Costa e Jaques Wagner, com a chapa reunida para fechar o dia de mobilização em todo o estado.