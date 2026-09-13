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ELEIÇÕES

Caetano reúne multidão em Monte Gordo e reforça liderança da campanha de Lula e Jerônimo na RMS

Prefeito de Camaçari assume dianteira do grupo em processo eleitoral

Redação
Por Redação
Luiz Caetano durante agenda em Monte Gordo
Luiz Caetano durante agenda em Monte Gordo - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), deu mais uma demonstração de força política neste domingo, 13, Desta vez, Monte Gordo, distrito de Camaçari, foi palco de uma grande mobilização em apoio ao presidente Lula, ao governador Jerônimo Rodrigues e aos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

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Uma multidão tomou as ruas da localidade ao lado de Caetano, reforçando o protagonismo do prefeito na campanha do grupo governista em Camaçari e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

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Caetano na dianteira do grupo político

A mobilização em Monte Gordo se soma a outros atos realizados nas últimas semanas e evidencia o papel assumido por Caetano na articulação da campanha na região. Prefeito de uma das maiores cidades da Bahia, Caetano tem buscado transformar sua força política em Camaçari em capacidade de mobilização também no cenário metropolitano.

Além de Lula e Jerônimo, Caetano tem intensificado a defesa das candidaturas de Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado, consolidando o discurso do voto “casado”.

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