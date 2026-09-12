CASO MASTER
STF assume caso sobre suspeitas envolvendo Banco Master e INSS
Petição também apura possível relação dos fatos com ministro Alexandre de Moraes
A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) passou a conduzir a Petição 16.662, que reúne informações sobre suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A corte também vai apurar uma possível relação dos fatos com o ministro Alexandre de Moraes.
A mudança foi determinada neste sábado, 12, pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Até então, o procedimento estava sob responsabilidade do ministro André Mendonça.
O caso ganhou tramitação própria depois que Mendonça identificou, em informações encaminhadas pela Polícia Judiciária, elementos que considerou suficientes para justificar a separação do material.
O ministro também havia determinado a retirada de documentos que, segundo sua avaliação, não deveriam permanecer vinculados ao procedimento.
Em 6 de setembro, Mendonça comunicou que a petição estava liberada para ser analisada pelo Plenário do Supremo. Na ocasião, afirmou que a medida seguia as normas previstas no regimento da Corte e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).
Decisão anterior de Fachin
A transferência da condução do caso está relacionada a uma decisão tomada por Fachin na quarta-feira, 9, quando ele analisou a PET 16.704 e determinou que procedimentos que pudessem envolver investigação de integrantes da Corte fossem encaminhados inicialmente à Presidência.
A determinação alcançou procedimentos com esse tipo de conteúdo. Após ser comunicado da decisão, Mendonça encaminhou a PET 16.662 a Fachin, seguindo a orientação estabelecida pelo presidente do Supremo.
Leia Também:
Com a mudança, cabe agora à Presidência do STF conduzir a tramitação da petição e avaliar os próximos encaminhamentos do caso.
Até o momento, a existência da petição e a análise das informações nela reunidas não significam, por si só, confirmação das suspeitas mencionadas no procedimento.