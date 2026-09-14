Jerônimo propõe pacto entre Estado e Municípios para a segurança pública

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu, nesta segunda-feira, 13, uma aliança entre as forças de segurança do Estado e dos municípios (guardas municipais) para melhorar o cenário da segurança pública do estado.

Em entrevista, o petista defendeu os investimentos realizados no segmento, mas ressaltou que tem a intenção de realizar mais ações neste sentido. Além disso, fez a defesa dos agentes de segurança que fazem parte de corporações como as Polícias Civil e Militar.

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"Eu fiz a minha obrigação, estou cuidando das forças de segurança. São 11 mil novos profissionais de segurança, entregas de infraestrutura e de 6 mil viaturas. "Mas nós vamos continuar investindo", afirmou o governador.

"Vamos fortalecer a articulação das forças de segurança do Estado com a rede municipal, aumentar a quantidade de câmeras e garantir que a inteligência seja fortalecida. Além disso, aumentar as parcerias com o governo federal. Houve mudanças, mas eu quero mais. Vale lembrar que nós pegamos uma polícia desestruturada, sem coletes e sem a mínima estrutura quando Jaques Wagner foi eleito ao governo pela primeira vez, há 20 anos", completou Jerônimo Rodrigues.

Jerônimo apresenta 13 compromissos para evangélicos em encontro nesta segunda

O governador e candidato do PT à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), apresenta nesta segunda-feira, 14, uma agenda com 13 compromissos voltados à comunidade evangélica da Bahia. O encontro está marcado para as 17h, no Comitê Central, no Wet Eventos, em Salvador.

O conjunto inclui ações de combate à intolerância, ao preconceito e ao racismo, além de medidas voltadas à proteção de grupos em situação de vulnerabilidade.

Bahia do Cuidado

Entre os compromissos está a criação do Bahia do Cuidado, política estadual voltada à proteção de crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta prevê parcerias com igrejas e comunidades.

Jerônimo também defende o fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência e o combate a diferentes formas de intolerância e discriminação.