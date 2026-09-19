Jerônimo anuncia investimentos e destaca R$ 159 milhões em Eunápolis

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou a construção de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III) e de um Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) como parte das ações previstas para ampliar a assistência à saúde em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia.

O anúncio foi feito durante uma mobilização no município, na sexta-feira, 18. Segundo Jerônimo, as novas estruturas fazem parte da continuidade da parceria entre o governo do Estado e Eunápolis, que já teria resultado em mais de R$ 159 milhões em investimentos.

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Na área da saúde, entre as ações citadas pelo governador estão a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Eunápolis e a entrega de uma van TFD, utilizada no transporte de pacientes para tratamento fora do município.

“Saúde é prioridade. Equipamos o Hospital Regional, garantimos a Van TFD e agora vamos construir o CAPS AD III e o CER III em Eunápolis. Não vamos virar as costas para quem precisa. Vamos acolher, tratar e devolver dignidade para essas pessoas e suas famílias. O nosso compromisso é cuidar das pessoas em todas as fases da vida, da atenção básica à reabilitação”, afirmou Jerônimo.

Plataforma digital para serviços de saúde

Jerônimo também apresentou o SUS na Palma das Mãos, plataforma digital integrada que, segundo o governo, pretende facilitar o acesso da população a informações e serviços de saúde.

Durante a agenda, o governador afirmou que a intenção é ampliar a oferta de serviços públicos e manter a presença do Estado nos municípios do interior.

“Eu sou um governador que anda a Bahia, que ouve o povo e que trabalha. Eunápolis pode contar comigo. O que nós já entregamos é só o começo. Vamos fazer ainda mais: mais saúde, mais educação, mais segurança, mais infraestrutura e mais oportunidades. É essa parceria que a gente quer continuar construindo com Eunápolis e com toda a região”, disse.

Propostas para Eunápolis

Além das ações na saúde, o Programa de Governo apresentado pela campanha prevê para Eunápolis a implantação do sistema de esgotamento sanitário e a construção de uma nova escola estadual de tempo integral na zona rural.

Também estão previstas a ampliação de vagas em creches e escolas de educação infantil em tempo integral e a duplicação da BR-101 no trecho entre Eunápolis e Teixeira de Freitas, em articulação com o Governo Federal.

A agenda em Eunápolis encerrou a passagem de Jerônimo pelo extremo-sul da Bahia na sexta-feira, 18. O roteiro também incluiu carreatas nos municípios de Itamaraju e Itabela.