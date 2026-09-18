NOVO PONTO
VLT de Salvador amplia operação assistida e chega ao bairro de Itacaranha
Nesta etapa, grade prevê realização de seis viagens diárias no trecho
A mobilidade urbana no Subúrbio Ferroviário de Salvador ganha um novo capítulo a partir desta segunda-feira, 21. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) inicia o embarque e desembarque de passageiros na Parada Itacaranha, ampliando a fase de operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na capital e na Região Metropolitana.
A primeira partida a partir do novo ponto está agendada para as 6h50. Nesta etapa, a grade prevê a realização de seis viagens diárias no trecho que conecta a Parada Itacaranha à Parada Marisqueiras, sendo três partidas distribuídas no período da manhã e três durante a tarde.
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Com a integração do novo trecho, a CTB passa a operar com três veículos simultaneamente ao longo do sistema para atender à demanda e garantir a frequência das conexões.
A distribuição das composições cobrirá três itinerários distintos:
- Itacaranha - Marisqueiras
- Estação Calçada - Marisqueiras
- Estação Calçada - São Joaquim
Horários e funcionamento
O atendimento ao público no trecho geral compreendido entre a Parada São Joaquim e a Parada Itacaranha segue horários específicos ao longo da semana.
De segunda a sexta-feira, os trens circulam das 6h30 às 16h. Já aos sábados e domingos, o funcionamento da operação assistida ocorre em horário reduzido, das 9h às 12h.
O início das atividades em Itacaranha representa mais um passo no cronograma de testes com passageiros, visando o ajuste fino da sinalização, tempo de percurso e fluxo de usuários antes da operação comercial definitiva do modal.