Novo trecho do VLT em Salvador inicia operação; veja como vai funcionar

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O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana iniciou a operação entre as Estações São Joaquim e Calçada nesta quarta-feira, 16. O novo trecho entrou em funcionamento após a conclusão das obras no Largo da Calçada e amplia a ligação do Subúrbio com outras regiões da cidade.

Na etapa inicial, estão programadas três viagens pela manhã e três à tarde, com possibilidade de conexão, na Calçada, com o VLT que segue em direção à Parada Marisqueiras.

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A operação começou de forma assistida e reduzida, com acompanhamento das equipes da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) para orientar os passageiros durante a adaptação ao novo modal.

A chegada do VLT à Feira de São Joaquim também é acompanhada com expectativa por feirantes e comerciantes do entorno, que esperam maior movimentação e facilidade de acesso à região.

O trecho entre a Estação Calçada e a Parada Marisqueiras funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h. Desde o início do serviço foram registradas 130 mil passagens.

A primeira viagem do novo trecho contou também com a participação de estudantes convidados da Escola Técnica de São Joaquim.

Com a extensão do sistema, ele passa a operar em sete quilômetros e avança para a próxima etapa de expansão, que prevê a chegada ao Comércio. Atualmente, o VLT já chega até Itacaranha.