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Novo trecho do VLT em Salvador inicia operação; veja como vai funcionar

Operação amplia ligação do Subúrbio com outras regiões de Salvador

Edvaldo Sales
Por
Operação amplia ligação do Subúrbio com outras regiões de Salvador
Operação amplia ligação do Subúrbio com outras regiões de Salvador - Foto: Divulgação

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana iniciou a operação entre as Estações São Joaquim e Calçada nesta quarta-feira, 16. O novo trecho entrou em funcionamento após a conclusão das obras no Largo da Calçada e amplia a ligação do Subúrbio com outras regiões da cidade.

Na etapa inicial, estão programadas três viagens pela manhã e três à tarde, com possibilidade de conexão, na Calçada, com o VLT que segue em direção à Parada Marisqueiras.

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A operação começou de forma assistida e reduzida, com acompanhamento das equipes da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) para orientar os passageiros durante a adaptação ao novo modal.

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A chegada do VLT à Feira de São Joaquim também é acompanhada com expectativa por feirantes e comerciantes do entorno, que esperam maior movimentação e facilidade de acesso à região.

O trecho entre a Estação Calçada e a Parada Marisqueiras funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h. Desde o início do serviço foram registradas 130 mil passagens.

A primeira viagem do novo trecho contou também com a participação de estudantes convidados da Escola Técnica de São Joaquim.

Com a extensão do sistema, ele passa a operar em sete quilômetros e avança para a próxima etapa de expansão, que prevê a chegada ao Comércio. Atualmente, o VLT já chega até Itacaranha.

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