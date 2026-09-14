Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INTEGRAÇÃO REGIONAL

Prefeito de Itabuna defende projeto de VLT até Ilhéus

Proposta prevê trajeto de 23 km para ligar os dois municípios

Rodrigo Tardio
Por
Avanço deve incluir desde infraestrutura para pedestres e ciclistas até modais de média e alta capacidade
Avanço deve incluir desde infraestrutura para pedestres e ciclistas até modais de média e alta capacidade - Foto: Joá Souza/GOVBA
Eleições 2026

O futuro da mobilidade urbana no Sul da Bahia entrou na pauta regional. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), defendeu a discussão de um projeto para a implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) conectando os municípios de Itabuna e Ilhéus.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa O Tabuleiro, da Rádio Ilhéus FM, onde o gestor destacou que a integração entre as duas cidades precisa fazer parte do planejamento estratégico para as próximas décadas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Soluções de transporte

De acordo com o prefeito, a estimativa para os próximos oito a dez anos é de um crescimento urbano que aproximará ainda mais os dois municípios, exigindo novas soluções de transporte. Augusto apontou que o avanço deve incluir desde infraestrutura para pedestres e ciclistas até modais de média e alta capacidade.

"A integração entre Itabuna e Ilhéus deve fazer parte do planejamento para o futuro da região", afirmou o prefeito durante a entrevista.

Projeto

A proposta do VLT surgiu a partir de interlocuções com o setor privado. O estudo preliminar prevê um sistema com aproximadamente 23 quilômetros de extensão, focado em reduzir o tempo de viagem e facilitar o fluxo diário de passageiros entre as duas cidades.

Leia Também:

CONVERSAS

Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025
Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025 imagem

FÚRIA

Em áudio, ex-prefeito ataca eleitorado e prevê demissões em Jacobina
Em áudio, ex-prefeito ataca eleitorado e prevê demissões em Jacobina imagem

DESCUMPRIMENTO

Furo no Fundeb em Governador Mangabeira é alvo do MPF
Furo no Fundeb em Governador Mangabeira é alvo do MPF imagem

A expectativa é de que a melhoria na circulação traga impactos positivos para a economia regional, impulsionando setores como comércio, gastronomia, prestação de serviços e a rede de ensino superior.

Infraestrutura

Para viabilizar um empreendimento desse porte, Augusto Castro ressaltou a necessidade de uma aliança ampla entre a classe política e as três esferas de governo — municipal, estadual e federal —, além da atração de investimentos privados.

O gestor citou os investimentos em VLT já realizados na Bahia como plano de fundo para fundamentar a viabilidade da proposta no interior.

O prefeito destacou ainda que o novo modal não substitui as rotas existentes, mas as complementa. Vias como a BR-415 e a BA-649 seguem como eixos centrais de ligação, e o VLT deverá ser pensado de forma integrada a essa malha rodoviária dentro de um plano diretor regional de mobilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ilhéus infraestrutura de transporte itabuna Mobilidade Urbana planejamento urbano Veículo Leve sobre Trilhos

Relacionadas

Mais lidas