Prefeito de Itabuna defende projeto de VLT até Ilhéus

O futuro da mobilidade urbana no Sul da Bahia entrou na pauta regional. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), defendeu a discussão de um projeto para a implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) conectando os municípios de Itabuna e Ilhéus.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa O Tabuleiro, da Rádio Ilhéus FM, onde o gestor destacou que a integração entre as duas cidades precisa fazer parte do planejamento estratégico para as próximas décadas.

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Soluções de transporte

De acordo com o prefeito, a estimativa para os próximos oito a dez anos é de um crescimento urbano que aproximará ainda mais os dois municípios, exigindo novas soluções de transporte. Augusto apontou que o avanço deve incluir desde infraestrutura para pedestres e ciclistas até modais de média e alta capacidade.

"A integração entre Itabuna e Ilhéus deve fazer parte do planejamento para o futuro da região", afirmou o prefeito durante a entrevista.

Projeto

A proposta do VLT surgiu a partir de interlocuções com o setor privado. O estudo preliminar prevê um sistema com aproximadamente 23 quilômetros de extensão, focado em reduzir o tempo de viagem e facilitar o fluxo diário de passageiros entre as duas cidades.

A expectativa é de que a melhoria na circulação traga impactos positivos para a economia regional, impulsionando setores como comércio, gastronomia, prestação de serviços e a rede de ensino superior.

Infraestrutura

Para viabilizar um empreendimento desse porte, Augusto Castro ressaltou a necessidade de uma aliança ampla entre a classe política e as três esferas de governo — municipal, estadual e federal —, além da atração de investimentos privados.

O gestor citou os investimentos em VLT já realizados na Bahia como plano de fundo para fundamentar a viabilidade da proposta no interior.

O prefeito destacou ainda que o novo modal não substitui as rotas existentes, mas as complementa. Vias como a BR-415 e a BA-649 seguem como eixos centrais de ligação, e o VLT deverá ser pensado de forma integrada a essa malha rodoviária dentro de um plano diretor regional de mobilidade.