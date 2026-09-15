BR-324 terá interdição em Salvador para obras do VLT; saiba datas e horários

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Motoristas que trafegam pela BR-324, na altura de Águas Claras, em Salvador, terão que ficar atentos às mudanças no fluxo da rodovia entre os dias 16 e 26 de setembro.

Durante esse período, o trecho será interditado temporariamente, sempre das 22h às 4h, para o avanço das obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

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A intervenção será necessária para o lançamento dos fechamentos laterais do vão central do viaduto localizado sobre a BR-324.

Com a interdição, o fluxo de veículos será alterado nos sentidos Salvador, Feira de Santana, Águas Claras e na ligação com a Estrada do Derba.

Por isso, os motoristas deverão utilizar as rotas alternativas indicadas e redobrar a atenção à sinalização no local.

VLT de Salvador

O VLT de Salvador tem três trechos principais e parte do sistema opera em fase de testes neste ano.

Trecho 1 (Calçada-Paripe) - apresenta mais de 73% de obras concluídas e com operação assistida em caráter experimental, com viagens gratuitas ampliadas da Calçada até a parada Marisqueiras, no São João do Cabrito.

apresenta mais de 73% de obras concluídas e com operação assistida em caráter experimental, com viagens gratuitas ampliadas da Calçada até a parada Marisqueiras, no São João do Cabrito. Trecho 2 (Paripe-Águas Claras) - Registra no momento mais de 50% de avanço nas obras e intervenções ainda incluem a montagem de estruturas de transposição e viadutos.

Registra no momento mais de 50% de avanço nas obras e intervenções ainda incluem a montagem de estruturas de transposição e viadutos. Trecho 3 (Águas Claras-Piatã) - Último trecho a ser construído, ainda se encontra em fase inicial e com canteiros instalados e obras de infraestrutura viária.

Além dos três trechos, ainda há projetos de expansão em novo trecho que vai da Baixa do Fiscal ao Retiro. Um vídeo obtido pela reportagem do portal A TARDE mostra com detalhes as alterações que serão realizadas ao longo dos 3,37 km do trajeto e uma mudança grande na Av. San Martin, com a construção de uma passagem subterrânea.