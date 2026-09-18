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PROMESSA

População de Vitória da Conquista espera há 9 meses inauguração de UPA

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h continua sem previsão para início das atividades

Rodrigo Tardio
Por
Em 2025, própria prefeita realizou vistorias no canteiro de obras, reafirmando compromisso de acelerar investimentos no setor.
Em 2025, própria prefeita realizou vistorias no canteiro de obras, reafirmando compromisso de acelerar investimentos no setor. - Foto: Divulgação | Prefeitura de Vitória da Conquista
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​A população de Vitória da Conquista, principal município do sudoeste baiano, convive há nove meses com a frustração e a incerteza em relação ao atendimento de saúde pública.

Prometida para ser entregue em dezembro do ano passado pela gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil), a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h continua sem previsão para o início das atividades.

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A obra integra o programa municipal Acelera Conquista e é apresentada pelo executivo local como uma solução estratégica para expandir a rede de urgência e aliviar a sobrecarga dos hospitais da região.

Vistorias

Em 2025, a própria prefeita realizou vistorias no canteiro de obras, reafirmando o compromisso de acelerar os investimentos no setor.

No entanto, o atraso sistemático contrasta diretamente com a realidade enfrentada pelos munícipes no dia a dia.

​Contradições

​A urgência para a entrega do equipamento tornou-se ainda mais crítica após o encerramento dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Unimec, que deixou um vácuo relevante na assistência à população de baixa renda.

Enquanto a oferta de leitos e consultas encolhe na de k rede conveniada, a alternativa municipal segue inacessível.

​Atraso cronológico: 9 meses de espera após o prazo inicial fixado para dezembro.

​Impacto assistencial: redução da capacidade de urgência com a perda de convênios como o do Hospital Unimec.

​Remanejamento de recursos: retirada de R$ 70 milhões do orçamento destinado à pasta da Saúde na atual gestão.

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​O remanejamento milionário da verba da saúde amplia o debate sobre as prioridades orçamentárias do município.

Sem a UPA 24h em funcionamento e com menos recursos alocados na área, moradores do município continuam enfrentando longas filas e incertezas nos postos e hospitais regionais.

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Tags

Atraso de Obras gestão municipal saúde pública sistema único de saúde Unidade de Pronto Atendimento vitória da conquista

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