População de Vitória da Conquista espera há 9 meses inauguração de UPA

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​A população de Vitória da Conquista, principal município do sudoeste baiano, convive há nove meses com a frustração e a incerteza em relação ao atendimento de saúde pública.

Prometida para ser entregue em dezembro do ano passado pela gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil), a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h continua sem previsão para o início das atividades.

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A obra integra o programa municipal Acelera Conquista e é apresentada pelo executivo local como uma solução estratégica para expandir a rede de urgência e aliviar a sobrecarga dos hospitais da região.

Vistorias

Em 2025, a própria prefeita realizou vistorias no canteiro de obras, reafirmando o compromisso de acelerar os investimentos no setor.

No entanto, o atraso sistemático contrasta diretamente com a realidade enfrentada pelos munícipes no dia a dia.

​Contradições

​A urgência para a entrega do equipamento tornou-se ainda mais crítica após o encerramento dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Unimec, que deixou um vácuo relevante na assistência à população de baixa renda.

Enquanto a oferta de leitos e consultas encolhe na de k rede conveniada, a alternativa municipal segue inacessível.

​Atraso cronológico: 9 meses de espera após o prazo inicial fixado para dezembro.

​Impacto assistencial: redução da capacidade de urgência com a perda de convênios como o do Hospital Unimec.

​Remanejamento de recursos: retirada de R$ 70 milhões do orçamento destinado à pasta da Saúde na atual gestão.

​O remanejamento milionário da verba da saúde amplia o debate sobre as prioridades orçamentárias do município.

Sem a UPA 24h em funcionamento e com menos recursos alocados na área, moradores do município continuam enfrentando longas filas e incertezas nos postos e hospitais regionais.