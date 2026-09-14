ONU faz apelo urgente contra riscos da IA e cita "ameaça à vida"

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, fez um apelo dramático nesta segunda-feira, 14, por uma "ação urgente" da comunidade internacional em relação à inteligência artificial. O representante da ONU alertou que os sistemas mais avançados da tecnologia apresentam riscos sem precedentes para a humanidade.

"Estamos à beira de uma mudança irreversível, que afeta não apenas a nós, mas também as futuras gerações. Todos os direitos humanos estão ameaçados por essa tecnologia, incluindo o próprio direito à vida", declarou Türk.

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Pausa nos avanços ganha apoio das Big Techs

A preocupação com o ritmo frenético da corrida tecnológica deixou de ser exclusiva de diplomatas e passou a dividir os próprios gigantes do setor. Executivos de algumas das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos vêm defendendo abertamente uma desaceleração no desenvolvimento para avaliar melhor os impactos da tecnologia.

No último sábado, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendeu publicamente um freio nos testes de novas capacidades. O posicionamento recebeu apoio direto de Sam Altman, CEO da OpenAI, e do empresário Elon Musk.

Em contrapartida, a reação política foi imediata. O presidente norte-americano, Donald Trump, usou sua rede Truth Social para rebatê-los, classificando o movimento de pausa como uma "conspiração doentia" contra o avanço ocidental. "O único que está feliz com isso é a China", disparou o magnata.

Concentração de poder e riscos à segurança nacional

Para a ONU, o cerne do problema está no monopólio do desenvolvimento tecnológico. Türk lamentou que o destino global esteja refém de poucas corporações privadas localizadas predominantemente nos Estados Unidos e na China.

Corrida descontrolada: A busca por modelos cada vez mais potentes expõe a sociedade a um risco existencial crescente;

A busca por modelos cada vez mais potentes expõe a sociedade a um risco existencial crescente; Monopólio digital: Decisões que afetam bilhões de pessoas estão concentradas nas mãos de um grupo reduzido de empresas;

Decisões que afetam bilhões de pessoas estão concentradas nas mãos de um grupo reduzido de empresas; Ameaça geopolítica: Na mesma linha de preocupação, chefes da inteligência chinesa alertaram que potências estrangeiras podem usar a IA para desestabilizar a segurança de outros países.

Esta não é a primeira vez que o diplomata tenta ligar o sinal de alerta. No início de setembro, Türk já havia advertido o Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a urgência do tema. Agora, o líder reforça que os países e as grandes empresas desenvolvedoras têm a obrigação moral e política de agir imediatamente para mitigar danos irreversíveis.