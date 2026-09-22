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CAMPANHA PRESIDENCIAL

Lula fará novo ato em Salvador e deve realizar carreata na Barra

Visita do candidato à reeleição será a segunda desde o início da campanha presidencial

Leo Almeida e Eduardo Dias
Por Leo Almeida e Eduardo Dias
| Atualizada em
Lula realizou ato na Barra em 2022
Lula realizou ato na Barra em 2022 - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está confirmado em um novo ato de campanha na Bahia durante a próxima terça-feira, 29. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE junto às lideranças da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o petista virá para Salvador, mas ainda estuda o modelo que será a visita.

Fontes da reportagem relataram que existe “90% de chance” de se realizar uma carreata na região da Barra, repetindo o feito de 2022, quando reuniu milhares de pessoas. No entanto, o martelo será batido pelo presidente nesta quarta-feira, 23, após retornar de agenda da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada nos Estados Unidos.

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Conforme a apuração, essa será a última presença de Lula na Bahia até o fim do primeiro turno das eleições, no dia 4 de outubro. O PT chegou a cogitar realizar uma agenda com o presidente Lula em Feira de Santana, mas a possibilidade foi descartada.

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Cenários

Pela manhã, o A TARDE apurou que Lula possuía “cinco cenários” diferentes para realização do ato em Salvador.

Entre as possibilidades estariam uma nova caminhada no bairro da Liberdade, um ato na praça Castro Alves e a repetição da carreata na região da Barra.

Com a presença de Lula confirmada, será a segunda agenda eleitoral do presidente na Bahia para a disputa presidencial deste ano. No dia 28 de agosto, o petista realizou uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador, em ato que reuniu mais de 20 mil apoiadores.

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