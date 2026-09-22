Lula sanciona extinção de floresta nacional no oeste da Bahia

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A Floresta Nacional (Flona) de Cristópolis, no oeste da Bahia, foi oficialmente extinta após a sanção da Lei nº 15.508 pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência da República. A unidade de conservação havia sido criada em 2001 e, segundo documentos que embasaram a proposta de extinção, o processo de criação foi marcado por problemas na demarcação.

A lei sancionada nesta terça-feira, 22, revoga o decreto presidencial de 18 de maio de 2001, que havia criado a Flona. Com a publicação da nova legislação, a extinção passou a ter validade imediata.

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A unidade chegou a abranger uma área estimada em cerca de 30 mil hectares. De acordo com os documentos que acompanharam a proposta legislativa, porém, a Flona nunca teria sido efetivamente implantada.

Erro na demarcação

Um dos principais argumentos utilizados para a extinção foi a divergência entre as coordenadas previstas no decreto de criação e aquelas utilizadas posteriormente na demarcação física da unidade.

Segundo os relatórios técnicos que subsidiaram a proposta, a demarcação ocorreu em coordenadas geográficas diferentes das estabelecidas no decreto original, alcançando uma área localizada em outro município baiano.

Área de demarcação da Flona de Cristópolis - Foto: Agência Câmara

Os estudos também apontaram que a região efetivamente demarcada não apresentaria os atributos ecológicos e florestais considerados necessários para a manutenção de uma floresta nacional.

Esses problemas foram classificados no projeto que deu origem à lei como vícios jurídicos no processo de criação da unidade.

Projeto foi apresentado no governo Bolsonaro

A proposta de extinção começou a tramitar no Congresso por meio do Projeto de Lei 1.663/2022, apresentado pelo Poder Executivo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na época, o então ministro do Meio Ambiente Joaquim Alvaro Pereira Leite afirmou que havia denúncias de irregularidades na criação da unidade. Segundo a justificativa apresentada naquele período, a demarcação teria sido realizada em local incorreto e a área não reuniria características ambientais compatíveis com a categoria de proteção.

Tramitação

O projeto propôs a revogação do decreto de 2001 e avançou no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a proposta recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Arthur Oliveira Maia (União Brasil).

Durante a tramitação no Senado, o senador Jaques Wagner (PT) apresentou relatório em Plenário e destacou o período transcorrido desde a criação da Flona até a correção do problema relacionado à demarcação.

"Foram 25 anos para que os proprietários pudessem retomar com normalidade e produzir nas suas áreas", afirmou o senador. Segundo Wagner, o erro ocorrido na criação da unidade também seria reconhecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A declaração foi feita no contexto da discussão sobre os efeitos da criação da Flona sobre os proprietários das áreas atingidas.