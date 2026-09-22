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FLONA DE CRISTÓPOLIS

Lula sanciona extinção de floresta nacional no oeste da Bahia

Unidade foi criada em 2001 e era alvo de denúncias sobre erros na demarcação

Leo Almeida
Por
Floresta ficava em área de caatinga
Floresta ficava em área de caatinga - Foto: Coopercuc | Divulgação

A Floresta Nacional (Flona) de Cristópolis, no oeste da Bahia, foi oficialmente extinta após a sanção da Lei nº 15.508 pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência da República. A unidade de conservação havia sido criada em 2001 e, segundo documentos que embasaram a proposta de extinção, o processo de criação foi marcado por problemas na demarcação.

A lei sancionada nesta terça-feira, 22, revoga o decreto presidencial de 18 de maio de 2001, que havia criado a Flona. Com a publicação da nova legislação, a extinção passou a ter validade imediata.

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A unidade chegou a abranger uma área estimada em cerca de 30 mil hectares. De acordo com os documentos que acompanharam a proposta legislativa, porém, a Flona nunca teria sido efetivamente implantada.

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Erro na demarcação

Um dos principais argumentos utilizados para a extinção foi a divergência entre as coordenadas previstas no decreto de criação e aquelas utilizadas posteriormente na demarcação física da unidade.

Segundo os relatórios técnicos que subsidiaram a proposta, a demarcação ocorreu em coordenadas geográficas diferentes das estabelecidas no decreto original, alcançando uma área localizada em outro município baiano.

Área de demarcação da Flona de Cristópolis
Área de demarcação da Flona de Cristópolis - Foto: Agência Câmara

Os estudos também apontaram que a região efetivamente demarcada não apresentaria os atributos ecológicos e florestais considerados necessários para a manutenção de uma floresta nacional.

Esses problemas foram classificados no projeto que deu origem à lei como vícios jurídicos no processo de criação da unidade.

Projeto foi apresentado no governo Bolsonaro

A proposta de extinção começou a tramitar no Congresso por meio do Projeto de Lei 1.663/2022, apresentado pelo Poder Executivo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na época, o então ministro do Meio Ambiente Joaquim Alvaro Pereira Leite afirmou que havia denúncias de irregularidades na criação da unidade. Segundo a justificativa apresentada naquele período, a demarcação teria sido realizada em local incorreto e a área não reuniria características ambientais compatíveis com a categoria de proteção.

Tramitação

O projeto propôs a revogação do decreto de 2001 e avançou no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a proposta recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Arthur Oliveira Maia (União Brasil).

Durante a tramitação no Senado, o senador Jaques Wagner (PT) apresentou relatório em Plenário e destacou o período transcorrido desde a criação da Flona até a correção do problema relacionado à demarcação.

"Foram 25 anos para que os proprietários pudessem retomar com normalidade e produzir nas suas áreas", afirmou o senador. Segundo Wagner, o erro ocorrido na criação da unidade também seria reconhecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A declaração foi feita no contexto da discussão sobre os efeitos da criação da Flona sobre os proprietários das áreas atingidas.

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