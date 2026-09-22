Grupo investigado por tráfico e homicídios tem R$ 300 mi bloqueados

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A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira, 22, a Operação Quatro Torres que investiga um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e a homicídios com atuação em diferentes áreas de Ilhéus, região do litoral sul do estado. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 300 milhões das contas criminosas.

Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em outras oito cidades baianas e quatro estados e contou com a mobilização de mais de 200 policiais na Bahia.

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Entre os locais onde as diligências são realizadas na Bahia estão Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Serrinha, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho e Vitória da Conquista. Fora do estado, a operação acontece em São Paulo e Guarujá, em São Paulo; Maceió, em Alagoas; Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe; e Rio de Janeiro.

Por que 'Quatro Torres'?

O nome da operação faz referência às quatro lideranças criminosas identificadas nas investigações, chamadas de “Torres”. Conforme a Polícia Civil, cada uma delas exercia influência sobre diferentes áreas de Ilhéus e mantinha contato com as demais para definir ações do grupo.

Entre as atividades atribuídas aos investigados estão a comercialização de drogas, a compra de armas e a execução de homicídios. As apurações apontam ainda que parte das lideranças já está presa, e também é alvo de novos mandados de prisão.

A investigação também envolve dois policiais militares, apontados como suspeitos de integrar a organização criminosa. Segundo as apurações, eles teriam recebido vantagens indevidas para facilitar a atuação do grupo.

Outro investigado é um advogado, que teria exercido a função de intermediar a comunicação entre integrantes da organização e pagamentos relacionados às atividades criminosas.

No âmbito financeiro, a Justiça autorizou medidas contra 31 pessoas físicas e 11 empresas com total de até R$ 300 milhões bloqueados.