Depósito de drogas é descoberto pela PM em Barra do Choça

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Uma operação da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) resultou na apreensão de drogas, munições e equipamentos que, segundo a polícia, seriam utilizados pelo tráfico de entorpecentes.



A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 21, no Residencial Ouro Ville, em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia.

Suspeito foi abordado com drogas

Segundo a PM, a operação começou após denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas na região.



Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem carregando uma mochila. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria tentado fugir em direção a uma área de matagal.

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O suspeito foi alcançado e abordado. Conforme a polícia, ele estava com porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, celular e um rádio comunicador.







Casa era usada para armazenar drogas

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o homem informou que uma casa nas proximidades era utilizada para armazenar os entorpecentes. Com autorização do morador, os policiais realizaram uma busca no imóvel.

No local, foram encontrados tabletes de maconha e cocaína, centenas de embalagens para fracionamento de drogas, munições de calibre .38, outro rádio comunicador e uma balança de precisão.

Material foi levado para delegacia

Ao todo, a PM informou ter apreendido cerca de 700 gramas de maconha em tablete e 660 gramas de cocaína, além de centenas de porções de drogas já preparadas para comercialização.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada.