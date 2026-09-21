Suspeito é preso por estupro de vulnerável em Salvador

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Um homem de 63 anos foi preso preventivamente neste domingo, 20, em Salvador, suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos.



O investigado foi localizado no bairro de Massaranduba.

Investigação começou após denúncia

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi iniciada após uma denúncia registrada no sábado, 19.



Durante a apuração, a adolescente relatou, por meio de Escuta Especializada, que os abusos teriam começado quando ela tinha sete anos.

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Após a escuta da vítima e a análise dos elementos reunidos durante a investigação, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, considerando a gravidade dos fatos investigados.





Suspeito está à disposição da Justiça

O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), com apoio da equipe da Operação Escudos de Maria, ambas vinculadas ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

O homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.