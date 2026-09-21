Suspeito de dopar e estuprar turista holandesa que visitava Porto da Barra é preso

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Um homem suspeito de dopar e estuprar uma turista holandesa foi preso, neste domingo, 20, no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador.

As investigações iniciaram após a própria turista denunciar ter sido vítima de estupro depois de ter sido supostamente dopada enquanto visitava o Porto da Barra com sua irmã, também holandesa.

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De acordo com apurações do portal A TARDE, a vítima deixou o lugar, acompanhada do suspeito, sem ter consciência de seus atos.

Afirmando não ter muitas memórias do ocorrido, a turista aponta que teria levado um soco no rosto e que foi forçada a manter relações sexuais com o suspeito.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), tanto o exame de conjunção carnal quanto o toxicológico já foram realizados e os laudos são aguardados para a continuação do caso.

Suspeito aponta que a relação foi consensual

O suspeito, que não teve seu nome divulgado, confessou à polícia que manteve relação sexual com a turista, porém afirmou que o ato teria sido consensual.

Mas, conforme informado pela PC-BA, os elementos reunidos durante a investigação indicam que a versão apresentada pelo suspeito não é condicente com a realidade.

Homem foi detido em flagrante

Após a denúncia da turista, equipes da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram buscas ininterruptas para encontrar o suspeito.

Ele foi encontrado, detido em flagrante e encaminhado à Delegacia dos Barris, onde o caso foi registrado.

A turista foi acolhida pela equipe da Deltur, passou por exames periciais e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris.

Na unidade de saúde, ela recebeu atendimento e medidas preventivas. Depois dos procedimentos, a equipe da Deltur acompanhou a turista com segurança até o local onde ela estava hospedada.

O homem segue custodiado à disposição da Justiça.