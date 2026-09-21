Escritório ligado a Milton Leite é invadido e documentos desaparecem

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O escritório do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), foi invadido na madrugada desta segunda-feira, 21, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar disse que uma vizinha percebeu, de casa, a movimentação suspeita no portão do imóvel e acionou os PMs.

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Os suspeitos já haviam fugido quando os agentes chegaram. Segundo a polícia, os ladrões levaram documentos e um DVR, equipamento responsável por armazenar imagens de câmeras de segurança.

O imóvel estava sem energia elétrica e o sistema de monitoramento não estava funcionando. A casa estava completamente revirada.

Os policiais localizaram e apreenderam, durante a ocorrência, um celular, um chip, cerca de R$ 19 mil em dinheiro e outros documentos.

Agora, a Polícia Civil investiga se a invasão tem relação com as investigações envolvendo Milton Leite e possíveis ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o advogado que representa o ex-vereador, o imóvel seria ligado a um construtor que teria relação com Milton Leite.

Até o momento, não há informações sobre quantos criminosos invadiram a casa de Milton.

Justiça mantém prisão de Milton Leite após suposta ligação com o PCC

Milton Leite continuará preso após passar por audiência de custódia no último sábado, 19, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Ele é investigado na Operação Vectura Corrupta, que apura suspeitas de infiltração do PCC no transporte público da capital paulista.

A prisão temporária, com duração de 30 dias, foi determinada pela Justiça no âmbito da Operação Vectura Corrupta.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), não foram identificadas irregularidades no cumprimento da ordem de prisão.

Após a audiência, Milton Leite foi encaminhado para atendimento médico depois de relatar mal-estar e sintomas de pressão alta.

Investigação apura atuação do PCC no transporte

A Operação Vectura Corrupta é conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo e investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e infiltração do PCC no sistema de transporte coletivo da capital paulista. A operação foi deflagrada na quinta-feira, 17.

Milton Leite está entre os alvos da investigação. Segundo as autoridades, existem indícios que levaram os investigadores a apurar uma possível relação do ex-vereador com empresas de transporte envolvidas no caso. Ele nega as acusações e afirma ser inocente.

Ex-vereador se entregou à polícia

Milton Leite não foi localizado inicialmente quando os policiais cumpriram o mandado de prisão. Na sexta-feira, 18, ele se apresentou espontaneamente em uma delegacia de Mogi das Cruzes, acompanhado de um advogado, e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.

A defesa sustenta que o ex-vereador não tem relação com as acusações. Milton Leite também declarou que pretende apresentar sua versão dos fatos e provar sua inocência durante o processo.

A investigação continua para esclarecer as suspeitas e identificar a eventual participação dos envolvidos no esquema investigado.