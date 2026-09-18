Milton Leite não foi encontrado pela polícia e é considerado foragido

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, não foi encontrado pela Polícia Civil (PC) na operação realizada na manhã desta sexta-feira, 18, para prendê-lo. Os policiais foram até Sorocaba, interior paulista, em busca do político, que está foragido desde a deflagração da Operação Vectura Corrupta, na última quinta-feira, 17.

As equipes da PC continuam nas ruas para tentar localizar o ex-vereador. Segundo o delegado responsável pelo caso, os agentes foram até um imóvel ligado a um assessor do político após receberem informações de que ele poderia estar no endereço, mas Milton não foi encontrado.

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Durante as buscas no local, os policiais apreenderam R$ 287 mil e US$ 89 mil, valor que corresponde a aproximadamente R$ 744 mil. Até o momento, a polícia não confirmou um novo endereço onde o ex-vereador possa ser localizado.

Na quinta-feira, Milton Leite negou que estivesse fugindo e afirmou, em nota, que estava viajando. O ex-vereador também disse que pretendia se apresentar às autoridades em até 24 horas.

“Vou provar minha inocência em todas as acusações”, pontuou.

Investigação mira atuação do PCC

A Operação Vectura Corrupta é um desdobramento da Operação Decúrio, deflagrada em agosto de 2024. Na ocasião, a investigação identificou uma estrutura utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para manter a comunicação entre integrantes da organização dentro e fora dos presídios, incluindo por meio de advogados.

As apurações também apontaram a atuação de integrantes ligados às chamadas “Sintonia Restrita” e “Sintonia dos Gravatas”. Outro ponto investigado foi uma possível tentativa de infiltração do crime organizado nas eleições municipais de 2024, por meio do lançamento de candidatos aos cargos em disputa.

Nesta nova etapa, os investigadores identificaram novamente a suspeita de participação de advogados em articulação com o crime organizado e uma possível influência do grupo em empresas de transporte coletivo de passageiros na capital e no interior de São Paulo, com participação de parte dos investigados.

Operação cumpriu mandados em sete cidades

Deflagrada na quinta-feira, 17, a Operação Vectura Corrupta tem como objetivo investigar a possível infiltração do PCC no sistema de transporte coletivo de São Paulo.

Ao todo, foram expedidos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão.

Entre os alvos estão Levi dos Santos Oliveira, ex-presidente da SPTrans; Danilo Marco Morgado Silva, candidato a deputado estadual pelo PL; e Paulo Sirqueira Korek Farias, presidente da empresa de ônibus A2 Transportes e do Esporte Clube Água Santa. Julio Salvador Filho, diretor da A2 Transportes, também é investigado.

Além deles, a investigação cita advogados, empresários e outras pessoas que são alvo de medidas cautelares por suspeita de integrar ou colaborar com o esquema.