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Adolescente é apreendido com drogas durante patrulhamento da polícia

Entorpecentes foram encontrados com o auxílio de cães farejadores

Alice Paulilo
Por
Droga foi encontrada com adolescente com auxílio de cães farejadores
Droga foi encontrada com adolescente com auxílio de cães farejadores - Foto: 32ºBPM

Um adolescente, cuja idade não foi divulgada, foi apreendido por policiais militares portanto pacotes de vários tipos de drogas na tarde da última quinta-feira, 17, o bairro de Itapuã, em Salvador. A detenção acorreu durante a Operação Tarde em Itapuã com parceria entre o 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

Durante a ação, cinco homens fugiram ao perceber a aproximação de policiais na Rua Aristides Milton. Um dos suspeitos, um adolescente, foi alcançado na faixa de areia da praia.

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Cães ajudam a localizar drogas enterradas na areia

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Com o apoio da Companhia de Operações com Cães, as equipes realizaram buscas pelo perímetro e encontraram sacos enterrados na areia contendo 30 papelotes de maconha, 225 embalagens de maconha do tipo Wolf, 56 porções de cocaína e 195 pedras de crack, além de dinheiro em espécie.

O adolescente se machucou durante a tentativa de fuga e foi levado para a UPA de Itapuã. Depois do atendimento médico, ele foi apresentado à Delegacia do Adolescente Infrator, junto com os materiais apreendidos, para a adoção das medidas cabíveis.

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adolescente drogas Polícia

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