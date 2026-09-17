POLÍCIA
Adolescente de 17 anos é apreendido por suspeita de estupro
A vítima foi uma menina de 11 anos em Camaçari
A Polícia Civil da Bahia apreendeu, na quarta-feira, 16, um adolescente de 17 anos investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
Adolescente foi encaminhado para unidade socioeducativa
A apreensão ocorreu após o cumprimento de um mandado judicial expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari.
O adolescente foi encaminhado para uma unidade de atendimento socioeducativo, onde ficará em internação provisória.
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A operação foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, responsável pelas investigações do caso.