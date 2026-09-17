Adolescente de 17 anos é apreendido por suspeita de estupro

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Civil da Bahia apreendeu, na quarta-feira, 16, um adolescente de 17 anos investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Adolescente foi encaminhado para unidade socioeducativa

A apreensão ocorreu após o cumprimento de um mandado judicial expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari.



O adolescente foi encaminhado para uma unidade de atendimento socioeducativo, onde ficará em internação provisória.





Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, responsável pelas investigações do caso.