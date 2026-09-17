Foragido há mais de 10 anos por latrocínio é preso em Porto Seguro

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Um homem condenado por latrocínio e procurado pela Justiça há mais de 10 anos foi preso nesta quinta-feira, 17, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A prisão foi realizada pela Polícia Civil durante a Operação Malhas da Lei.

Condenado ainda deveria cumprir 27 anos de prisão

Segundo a polícia, o homem, identificado como Givaldo, conhecido pelo apelido de “Gigi”, tinha um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Ele ainda deveria cumprir 27 anos e seis meses de prisão pelo crime de latrocínio.

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O crime aconteceu na zona rural de Monte Santo e teve grande repercussão na região. Na ocasião, um idoso de 81 anos foi atacado dentro de casa por criminosos que invadiram o imóvel em busca de objetos de valor.



A vítima foi agredida com pauladas e morreu em decorrência dos ferimentos.

Criminosos levaram baú com roupas e documentos

Ainda de acordo com a investigação, os criminosos levaram um baú da residência acreditando que havia objetos valiosos no interior. Após chegarem a uma área de mata, descobriram que o recipiente continha apenas roupas e papéis.





Suspeito teria usado nome falso

Durante a abordagem em Porto Seguro, o homem teria informado um nome falso aos policiais. As características físicas e outras informações consultadas levantaram dúvidas sobre a identidade apresentada.

Ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde um exame realizado pelo Departamento de Polícia Técnica confirmou que se tratava de Gigi, que tinha um mandado de prisão em aberto.

Além do cumprimento da ordem de prisão pelo latrocínio, o homem também foi autuado em flagrante, em tese, pelo crime de falsa identidade. Ele permanece à disposição da Justiça.