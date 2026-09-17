POLÍCIA
PM procura suspeito de balear moradora no Nordeste de Amaralina
Segundo a PM, o homem seria integrante de uma facção criminosa
Unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar realizam, na tarde desta quinta-feira, 17, incursões no Nordeste de Amaralina, em Salvador, para localizar um homem suspeito de atirar na perna de uma moradora da região.
Suspeito fugiu após avistar viatura
Segundo a PM, o homem seria integrante de uma facção criminosa e usava uma camisa azul no momento do disparo. Ele fugiu após avistar uma das viaturas empregadas na Operação Dominus Areae.
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Denúncias podem ser feitas pelo 181
Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser encaminhadas pelo telefone 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O serviço garante o anonimato do denunciante.