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PM procura suspeito de balear moradora no Nordeste de Amaralina

Segundo a PM, o homem seria integrante de uma facção criminosa

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem PM procura suspeito de balear moradora no Nordeste de Amaralina
Foto: Divulgação / Rafael Rodrigues

Unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar realizam, na tarde desta quinta-feira, 17, incursões no Nordeste de Amaralina, em Salvador, para localizar um homem suspeito de atirar na perna de uma moradora da região.

Suspeito fugiu após avistar viatura

Segundo a PM, o homem seria integrante de uma facção criminosa e usava uma camisa azul no momento do disparo. Ele fugiu após avistar uma das viaturas empregadas na Operação Dominus Areae.


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Denúncias podem ser feitas pelo 181

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser encaminhadas pelo telefone 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O serviço garante o anonimato do denunciante.

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Facção criminosa nordeste de amaralina polícia militar Salvador

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