Operação Happy Birthday apreende drogas e armas no interior baiano

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A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 17, a Operação Happy Birthday, em Euclides da Cunha, no nordeste do estado. Um homem de 23 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência a informações sobre uma remessa de entorpecentes que seria distribuída durante as comemorações do aniversário do município.

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Foto: Divulgação/Ascom-PCBA



Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, munições, porções de cocaína, maconha, skank e haxixe, além de três celulares e anotações relacionadas ao tráfico.





A operação contou com equipes do Núcleo de Inteligência e das Delegacias Territoriais de Euclides da Cunha, Tucano, Ribeira do Pombal, Nova Soure e Cansanção, vinculadas à 25ª Coorpin. Também participaram agentes do GATTI/Conselheiro e da DIRPIN Norte.