Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Operação Happy Birthday apreende drogas e armas no interior baiano

O investigado usava tornozeleira eletrônica e foi encontrado com drogas, armas e munições.

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Operação Happy Birthday apreende drogas e armas no interior baiano
Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 17, a Operação Happy Birthday, em Euclides da Cunha, no nordeste do estado. Um homem de 23 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência a informações sobre uma remessa de entorpecentes que seria distribuída durante as comemorações do aniversário do município.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Operação Happy Birthday apreende drogas e armas no interior baiano
Foto: Divulgação/Ascom-PCBA


Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, munições, porções de cocaína, maconha, skank e haxixe, além de três celulares e anotações relacionadas ao tráfico.

Leia Também:

POLÍCIA

Veja quem são os quatro suspeitos presos na fraude do IPTU em Salvador
Veja quem são os quatro suspeitos presos na fraude do IPTU em Salvador imagem

OPERAÇÃO OVERCLEAN

Investigação sobre fraudes em licitações públicas cumpre mandados na Bahia
Investigação sobre fraudes em licitações públicas cumpre mandados na Bahia imagem

POLÍCIA

Operação mira esquema que diminuía até 90% do IPTU em bairros nobres de Salvador
Operação mira esquema que diminuía até 90% do IPTU em bairros nobres de Salvador imagem

A operação contou com equipes do Núcleo de Inteligência e das Delegacias Territoriais de Euclides da Cunha, Tucano, Ribeira do Pombal, Nova Soure e Cansanção, vinculadas à 25ª Coorpin. Também participaram agentes do GATTI/Conselheiro e da DIRPIN Norte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Euclides da Cunha Operação Happy Birthday Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas