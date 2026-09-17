Fraude no IPTU: operação mira esquema em bairros nobres de Salvador

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A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) deflagrou, nesta quinta-feira, 17, em Salvador, uma operação que mira um esquema criminoso suspeito de manipular dados de imóveis para reduzir ilegalmente o valor IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) cobrado.

De acordo com as investigações, a Operação Valor Venal apurou que o esquema envolvia principalmente imóveis de médio e grande porte situados em bairros nobres de Salvador, além de grandes empreendimentos comerciais.

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Como o esquema funcionava

Conforme a PC-BA, os envolvidos inseriram informações falsas no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), mudando parâmetros como:

Ano de construção;

Natureza da ocupação;

Fator de alteração do valor venal.

Essas modificações eram utilizadas para reduzir de forma ilegal a base de cálculo dos tributos.

Fraudes diminuíam o IPTU em até 90%

Até o momento foram identificadas aproximadamente 700 inscrições imobiliárias pertencentes a pessoas físicas e jurídicas beneficiadas pelo esquema.

As investigações ainda apontam que o valor venal dos imóveis envolvidos no esquema diminuía em até 90%.

Bloqueio de R$ 20 milhões e afastamentos de cargos públicos

Durante a operação, algumas movimentações legais estão sendo tomadas para auxiliar a investigação, como:

Mandados de prisão preventiva;

Mandados de busca e apreensão;

Medidas de afastamento de cargo público;

Além disso, por uma determinação judicial, bens e valores de até R$ 20 milhões são alvo de bloqueio, com o objetivo de assegurar o ressarcimento do prejuízo causado.

A Operação Valor Venal é realizada pelo Núcleo Especializado no Combate aos Crimes Econômicos e Contra a Ordem Tributária (NECCOT), unidade vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD).