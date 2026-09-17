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OPERAÇÃO OVERCLEAN

Investigação sobre fraudes em licitações públicas cumpre mandados na Bahia

Outros 5 estados também foram alvos de ações da Polícia Federal

Alice Paulilo
Por
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Bahia
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Bahia - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

A 10ª fase da Operação Overclean foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 17, na Bahia e em outros cinco estados brasileiros. A investigação gira em torno de uma suspeita de fraudes em licitações públicas da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (BH).

Ao todo foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Tocantins, Paraná e Espírito Santo.

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Segundo a PF, a apuração levou a uma possível atuação de organização criminosa no âmbito municipal de BH, entre os anos de 2024 e 2025. Os indícios apontam para o direcionamento de procedimentos no fornecimento de serviços e materiais didáticos.

Contratos investigados ultrapassam R$ 80 milhões

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Entre os procedimentos analisados, ao menos três resultaram em contratos que, somados, ultrapassam R$ 80 milhões.

Os responsáveis irão responder pelos crimes de fraudes em licitações e contratos, organização criminosa e lavagem de dinheiro contra administração pública.

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Bahia operação polícia federal

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