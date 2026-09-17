Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no mar em Guarajuba

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Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, nesta quinta-feira , 17, buscas por um homem que desapareceu após mergulhar na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



As buscas começaram na quarta-feira, 16, e são feitas por terra e no mar.

Buscas continuam

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 13º BBM/Bmar utilizam uma moto aquática nas varreduras no meio líquido, além de buscas por terra.



A ocorrência foi iniciada após o acionamento da corporação, por volta das 13h.





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Homem estava com colegas

A vítima foi identificada como Douglas Emanuel Souza de Resende.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele estava no mar com colegas quando começou a apresentar dificuldades para nadar.





Pessoas que estavam no local tentaram ajudar e chegaram a lançar uma corda para que Douglas retornasse à margem, mas o resgate não foi possível. As buscas seguem nesta quinta-feira.