Suspeito de 11 mortes é encontrado em Salvador

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Um integrante de uma facção, suspeito de envolvimento em pelo menos 11 mortes violentas no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi localizado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (17), no bairro de Ilha Amarela.



O homem tinha um mandado de prisão em aberto.

Suspeito foi localizado durante patrulhamento

Segundo a Polícia Militar, equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) localizaram o suspeito na Rua Tatuapé, durante uma ação de intensificação do patrulhamento ostensivo na região.

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Ainda de acordo com a corporação, os policiais foram atacados pelo homem e outros suspeitos durante a tentativa de prisão.



Após o confronto, o integrante da facção foi encontrado ferido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio.





Armas e drogas foram apreendidas

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9 mm, um carregador, munições, drogas, uma câmera, um roteador de internet e embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.





O patrulhamento permanece reforçado na região. Informações sobre integrantes de facções podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio do telefone 181.