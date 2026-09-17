Homem é preso com mais de 800 porções de drogas em Salvador

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Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia, na quarta-feira, 16, suspeito de tráfico de drogas no bairro de Pernambués, em Salvador.



Com ele, foram apreendidas 524 porções de maconha e 288 de cocaína, além de balança, celulares e materiais usados para embalar os entorpecentes.





Drogas foram apreendidas durante investigação

A prisão ocorreu durante diligências realizadas pela Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (COI/DHPP), que investigava casos de narcocídios na região.

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Além das drogas, os policiais apreenderam uma balança, dois celulares e embalagens para acondicionar os entorpecentes. O material será encaminhado para perícia.



Investigações continuam

O suspeito foi levado para uma unidade policial, onde passou pelos exames legais de praxe, e permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos nos crimes investigados na região.