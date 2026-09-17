Jovem de 22 anos é morta a tiros dentro de condomínio em Jequié

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Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros e uma adolescente ficou ferida durante um ataque ocorrido na quarta-feira , 16, em um condomínio residencial no bairro Baixa do Bonfim, em Jequié, no centro-sul da Bahia.



A vítima foi identificada como Geovana Rocha Rodrigues.

Vítima foi encontrada dentro de residência

Segundo a Polícia Civil, policiais militares do 19º Batalhão foram acionados após moradores relatarem os disparos. Geovana foi encontrada dentro de uma residência, já sem sinais vitais.

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A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos de perícia e remoção do corpo, além do exame de lesão corporal da adolescente ferida.

Polícia busca suspeitos

Equipes policiais realizam buscas na região para identificar os responsáveis pelo ataque. A motivação do crime também será investigada.

O caso está sob responsabilidade do Núcleo de Homicídios (NH) de Jequié.