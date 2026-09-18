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Caso New Hit: foragido por estupro de vulnerável é preso em Salvador

Homem foi denunciado pelo crime cometido contra duas adolescentes em 2012

Gustavo Zambianco
Por
Banda New Hit
Banda New Hit - Foto: Divulgação

Um dos membros da banda New Hit, identificado como Guilherme Augusto Campos Silva, de 36 anos, condenado a 10 anos de prisão pelo crime de estupro qualificado contra duas adolescentes de 16 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 17, no bairro do Stiep, em Salvador.

De acordo com as investigações, o crime que envolve a banda teria acontecido no início da madrugada do dia 26 de agosto de 2012, no interior de um ônibus estacionado na Praça Santa Tereza, no Centro de Ruy Barbosa.

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Ainda conforme as apurações, dentro do veículo, as jovens foram submetidas a abusos e forçadas a manter relações sexuais com os integrantes da banda.

Depois do cumprimento do mandado de prisão, Guilherme Augusto foi conduzido a uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas de Polícia Judiciária cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Os integrantes da banda foram condenados pela Justiça em 2017, mas passaram a responder às acusações em liberdade em 2018, graças a um habeas corpus.

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