Caso New Hit: foragido por estupro de vulnerável é preso em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Um dos membros da banda New Hit, identificado como Guilherme Augusto Campos Silva, de 36 anos, condenado a 10 anos de prisão pelo crime de estupro qualificado contra duas adolescentes de 16 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 17, no bairro do Stiep, em Salvador.

De acordo com as investigações, o crime que envolve a banda teria acontecido no início da madrugada do dia 26 de agosto de 2012, no interior de um ônibus estacionado na Praça Santa Tereza, no Centro de Ruy Barbosa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme as apurações, dentro do veículo, as jovens foram submetidas a abusos e forçadas a manter relações sexuais com os integrantes da banda.

Depois do cumprimento do mandado de prisão, Guilherme Augusto foi conduzido a uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas de Polícia Judiciária cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Os integrantes da banda foram condenados pela Justiça em 2017, mas passaram a responder às acusações em liberdade em 2018, graças a um habeas corpus.