Após descumprir 180 determinações judiciais, homem é preso em Salvador

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Após descumprir pelo menos 180 determinações judiciais, um homem de 59 anos foi preso no bairro Pirajá, em Salvador, no sábado, 19. Antes do êxito, equipes policiais tentaram localizá-lo inúmeras vezes.

No âmbito da Operação Escudo das Marias, o suspeito foi localizado depois de ameaçar a cunhada de 60 anos, e desobedecer medidas protetivas.

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Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador.

Preso, o homem foi conduzido a uma unidade policial para adotação das medidas cabíveis, onde ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Operação Escudo das Marias

A ação de cumprimento do mandado, determinada no âmbito da Operação Escudo das Marias, foi realizada pelas equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM/CMB) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi (DEAM/Periperi).

A operação acontece em caráter contínuo com o intuito de combate e repressão aos crimes de violência doméstica, familiar e de gênero.

Em uma ação anterior, ocorrida em dezembro de 2025, um homem de 25 anos suspeito de estupro foi preso em flagrante. De acordo com as apurações, o investigado e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar situado na região do Centro.

Posteriormente, ambos se dirigiram a um hotel das redondezas, local onde houve a relação sexual sem o consentimento da mulher.