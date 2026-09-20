Homem é suspeito de incendiar própria casa com companheira dentro

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Um homem é suspeito de ter ateado fogo na própria casa enquanto a companheira estava dentro do imóvel, na tarde deste domingo, 20, na Rua Sargento Camargo, no bairro Boa Vista de São Caetano, em Salvador.

Mulher foi retirada por vizinhos

Segundo informações iniciais, o homem teria iniciado o incêndio enquanto a companheira ainda estava na residência. Ao perceberem as chamas, vizinhos entraram no imóvel e conseguiram retirar a mulher do local.

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A ocorrência mobilizou policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate ao incêndio e no atendimento às vítimas.



De acordo com apuração do portal A TARDE, a polícia civil informa que a ocorrência está em fase de registro.





Casal foi levado para hospital

Tanto a mulher quanto o homem precisaram ser socorridos e foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois.

Polícia Civil investiga o caso

O caso será investigado pela Polícia Civil. A possibilidade de tentativa de feminicídio deverá ser apurada a partir das circunstâncias do incêndio, da dinâmica da ocorrência e dos demais elementos reunidos durante a investigação.