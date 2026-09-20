Suspeito de tráfico é preso com 250 porções de cocaína em Salvador

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Um suspeito de tráfico de drogas foi detido e centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas pelo BPT/Rondesp Atlântico na tarde deste domingo, 20, no bairro da Federação, em Salvador.

Suspeito tentou fugir

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam reforço do policiamento na região quando, durante o patrulhamento pela Rua 13, visualizaram um grupo de indivíduos.

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Ao perceber a aproximação dos policiais, o grupo fugiu. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado pela equipe.





Drogas foram apreendidas

Durante a abordagem, os policiais encontraram 250 porções de cocaína e 40 porções de maconha.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.