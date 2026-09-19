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POLÍCIA

Homem morre após confronto com policiais militares

O caso foi registrado pela Polícia Civil em Jequié

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre após confronto com policiais militares
Foto: Polícia Militar

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na zona rural de Ibirataia, no sul da Bahia, neste sábado, 19.

O caso foi registrado pela Polícia Civil em Jequié, no sudoeste do estado.

PM foi recebida a tiros

Segundo a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/Central receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados entre os povoados de Três Barras e Sete Portas.

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Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelo grupo. Houve revide e, após o confronto, um dos suspeitos foi encontrado caído.

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Homem não resistiu aos ferimentos

Ainda conforme a PM, o homem foi socorrido e levado para a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a vítima ainda não havia sido formalmente identificada.

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Bahia Ibirataia Polícia Civil

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