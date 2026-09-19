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Influenciador é detido após rumores sobre filha de Virginia

Rezende também se pronunciou sobre o caso

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Influenciador é detido após rumores sobre filha de Virginia
Foto: (Foto: Divulgação / Redes sociais)

O influenciador Marduzinn foi detido nesta sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro, por determinação judicial.

A prisão ocorre em meio a uma investigação relacionada à publicação de conteúdos ofensivos e informações falsas envolvendo Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Conteúdo viralizou nas redes sociais

A investigação ganhou repercussão depois que uma publicação levantando uma suposta dúvida sobre a paternidade da menina ultrapassou 2,7 milhões de visualizações. O conteúdo citava o empresário Pedro Rezende, que já teve um relacionamento com Virginia.

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Rezende negou a informação e afirmou que tomaria medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação.

Ele também criticou a publicação e disse ter tomado conhecimento do conteúdo por meio de um grupo da família.


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Zé Felipe pede retratação

Zé Felipe também se manifestou sobre o caso nas redes sociais. O cantor afirmou que críticas direcionadas a ele fazem parte da exposição pública, mas disse não aceitar a divulgação de informações falsas relacionadas aos filhos.

Segundo uma publicação feita pelas as redes sociais da defesa de Marduzinn, o influenciador foi detido e está sob custódia preventiva no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

Confira abaixo a nota:

Imagem ilustrativa da imagem Influenciador é detido após rumores sobre filha de Virginia
Foto: (Foto: Divulgação / Redes sociais)
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Virginia Fonseca zé felipe

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