ENTRETENIMENTO
Influenciador é detido após rumores sobre filha de Virginia
Rezende também se pronunciou sobre o caso
O influenciador Marduzinn foi detido nesta sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro, por determinação judicial.
A prisão ocorre em meio a uma investigação relacionada à publicação de conteúdos ofensivos e informações falsas envolvendo Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
Conteúdo viralizou nas redes sociais
A investigação ganhou repercussão depois que uma publicação levantando uma suposta dúvida sobre a paternidade da menina ultrapassou 2,7 milhões de visualizações. O conteúdo citava o empresário Pedro Rezende, que já teve um relacionamento com Virginia.
Rezende negou a informação e afirmou que tomaria medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação.
Ele também criticou a publicação e disse ter tomado conhecimento do conteúdo por meio de um grupo da família.
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Zé Felipe pede retratação
Zé Felipe também se manifestou sobre o caso nas redes sociais. O cantor afirmou que críticas direcionadas a ele fazem parte da exposição pública, mas disse não aceitar a divulgação de informações falsas relacionadas aos filhos.
Segundo uma publicação feita pelas as redes sociais da defesa de Marduzinn, o influenciador foi detido e está sob custódia preventiva no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. O caso continua sendo investigado pelas autoridades.