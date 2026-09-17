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Atacante de clube baiano assume namoro com ex-BBB

Casal anunciou relacionamento nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Giovanna Jacobina e Gracyanne Barbosa
Giovanna Jacobina e Gracyanne Barbosa - Foto: Divulgação

O atacante Breno Fagundes, do Camaçari Futebol Clube, assumiu relacionamento com a ex-BBB Giovanna Jacobina nesta quarta-feira, 16. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais.

O novo casal surgiu de mãos dadas ao som de Sunshine, de Delacruz. Na postagem, os dois escreveram “Nós”, acompanhado de um emoji de coração.

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Quem é Breno Fagundes?

Breno Fagundes tem 33 anos e atua como atleta do Camaçari Futebol Clube, em Camaçari, na Bahia. Longe dos gramados, o jogador está passando uma temporada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, devido a uma lesão.

Antes disso, o atacante já fez parte do elenco de outros clubes como Minas Boca, Iraty, Bela Vista, Socorrense, Boquinhense, Vilavelhense e Ceilandense.

O jogador também já esteve em clubes fora do Brasil. Breno atuou no Lubuszanin Trzcianka, da Polônia, em 2020.

Veja a postagem:

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Tags

Bahia entretenimento ex-BBB

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