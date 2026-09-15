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HOME > ENTRETENIMENTO

MUDANÇA DE CARREIRA?

Grande atriz da Globo estrela nova plataforma de conteúdo adulto

Artista é a estrela da campanha da plataforma

Franciely Gomes
Por
Atriz protagonizou cenas quantes com o colega
Atriz protagonizou cenas quantes com o colega - Foto: Divulgação

Marisa Orth surpreendeu os fãs ao estrelar a campanha de divulgação da Amasso, nova plataforma de conteúdo adulto. A atriz da Globo protagonizou um ensaio sensual para o site, inspirado nas produções Playboy dos anos 80 e 90.

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De acordo com a própria plataforma, os conteúdos serão vendidos através de um modelo de episódio, como uma espécie de curta-metragem sexy. Apesar de lembrar o OnlyFans, os vídeos terão produção dirigida, com exibição em dia e horário marcados.

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Cada episódio terá um roteiro próprio e devem ser lançados em intervalos de cerca de 40 dias. Eles também poderão ser assistidos quantas vezes o usuário quiser depois da compra.

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Vídeo ousado

Na gravação estrelada por Orth, ela surge em clima de pegação com o ator Vitor Gadelha, deixando a parte principal fora das câmeras, instigando a imaginação de quem assiste.

“Quando me convidaram e eu aceitei participar, primeiro fiquei nervosa, depois tranquila, depois nervosa de novo. Mas quando eu vi as cenas, me achei extremamente bonita”, disse a atriz, em material oficial do Amasso.

“E contracenando com um homem jovem gatíssimo. Acho realmente que vão gostar muito, e quero que ajude também as mulheres a se soltarem mais”, completou ela.

Vitor também comentou sobre o convite para a gravação e contou que se sentiu tranquilo ao contracenar ao lado da artista, que é um grande e da TV Globo. “Quando recebi o convite para participar entendi que era uma oportunidade incrível, ainda mais estando ao lado de Marisa Orth”, disparou.

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Um post compartilhado por Vitor Gadelha (@vgadelha)

“Foi muito tranquilo durante todo o processo de ensaios e gravação - e assim as cenas ficaram muito naturais, muito real. Não é um vídeo que as pessoas vão ver e acabou, elas vão ficar pensando o que mais pode estar acontecendo sem as câmeras gravando”, concluiu.

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Tags

conteúdo adulto Globo Marisa Orth

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