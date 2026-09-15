ENTRETENIMENTO
Conheça os novos participantes do reality show A Fazenda, edição 18
Serão 22 convidados e o prêmio final chega a R$ 2,5 milhões
A mais nova edição do reality show “A Fazenda”, da rede Record, terá a participação de 22 convidados com prêmio de R$ 2,5 milhões, sendo o maior valor já pago na história do programa.
No total, o elenco será formado por 11 homens e 11 mulheres, com os nomes anunciados na noite desta segunda-feira, 14.
Confira a lista:
- Darlin Ferrapatry (empresária – mãe da cantora Lexa)
- Monica Fonseca (jornalista)
- Catherine Bascoy (influenciadora digital)
- Eduarda Braum (Modelo)
- Sergio Hondjakoff (eterno “Cabeção”, de ‘Malhação’)
- Alfredo Amaral (empresário)
- Murilo Dias (modelo)
- Mayk Leão (influenciador digital)
- Adryana Ribeiro (Cantora)
- Maíra Charken (atriz)
- Gabriel Torres (apresentador)
- Renata Del Bianco (atriz – fez a Vivi em “Chiquititas)
- Ariela Carasso (influenciadora digital)
- Daniel Erthal (ator)
- Fran Almeida (influenciadora digital)
- Lucas Bissoli (médico – ex-BBB)
- Thaíde (músico)
- Stephanie Gomes (influenciadora – filha de Solange Gomes)
- Tina Calamba (modelo)
- Jônatas Faro (artista)
- Rikardo Negro (modelo)
- Jottapê (ator)
Funcionamento do reality
Em A Fazenda, celebridades ficam confinadas em uma propriedade rural e precisam lidar com as atividades do campo enquanto participam de provas, votações e outras dinâmicas que definem os rumos do jogo. Ao longo da temporada, os participantes disputam um prêmio milionário.
A cada semana, novas provas e votações movimentam o reality. Entre as principais etapas estão:
Prova do Fazendeiro: realizada no começo do ciclo, define quem ocupará o posto de Fazendeiro. O vencedor fica imune, pode indicar um participante diretamente para a Roça e também fica responsável pela distribuição das tarefas relacionadas aos animais.
Prova do Lampião: disputa que define o participante responsável pelos poderes da Chama. As vantagens podem interferir diretamente na formação da Roça e alterar a dinâmica da votação.
A Baia: reúne os participantes que perdem o direito de permanecer na sede. Além de enfrentarem uma estrutura mais simples, os moradores ficam sujeitos à possibilidade de serem puxados para a Roça.
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Formação da Roça: é o momento em que os participantes indicados para a eliminação são definidos. A dinâmica pode envolver a indicação do Fazendeiro, os votos da sede, a puxada da Baia e mecanismos como o Resta Um ou os poderes da Chama.
Eliminação: depois da formação da Roça, o público decide quem continua no programa. A votação é realizada no site oficial do reality, e o participante menos votado deixa a competição.