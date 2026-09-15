Conheça os novos participantes do reality show A Fazenda, edição 18

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A mais nova edição do reality show “A Fazenda”, da rede Record, terá a participação de 22 convidados com prêmio de R$ 2,5 milhões, sendo o maior valor já pago na história do programa.

No total, o elenco será formado por 11 homens e 11 mulheres, com os nomes anunciados na noite desta segunda-feira, 14.

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Confira a lista:

Darlin Ferrapatry (empresária – mãe da cantora Lexa)



Monica Fonseca (jornalista)

Catherine Bascoy (influenciadora digital)



Eduarda Braum (Modelo)

Sergio Hondjakoff (eterno “Cabeção”, de ‘Malhação’)

Alfredo Amaral (empresário)



Murilo Dias (modelo)

Mayk Leão (influenciador digital)



Adryana Ribeiro (Cantora)

Maíra Charken (atriz)

Gabriel Torres (apresentador)



Renata Del Bianco (atriz – fez a Vivi em “Chiquititas)



Ariela Carasso (influenciadora digital)

Daniel Erthal (ator)

Fran Almeida (influenciadora digital)

Lucas Bissoli (médico – ex-BBB)



Thaíde (músico)

Stephanie Gomes (influenciadora – filha de Solange Gomes)

Tina Calamba (modelo)

Jônatas Faro (artista)

Rikardo Negro (modelo)

Jottapê (ator)

Funcionamento do reality

Em A Fazenda, celebridades ficam confinadas em uma propriedade rural e precisam lidar com as atividades do campo enquanto participam de provas, votações e outras dinâmicas que definem os rumos do jogo. Ao longo da temporada, os participantes disputam um prêmio milionário.

A cada semana, novas provas e votações movimentam o reality. Entre as principais etapas estão:

Prova do Fazendeiro: realizada no começo do ciclo, define quem ocupará o posto de Fazendeiro. O vencedor fica imune, pode indicar um participante diretamente para a Roça e também fica responsável pela distribuição das tarefas relacionadas aos animais.

Prova do Lampião: disputa que define o participante responsável pelos poderes da Chama. As vantagens podem interferir diretamente na formação da Roça e alterar a dinâmica da votação.

A Baia: reúne os participantes que perdem o direito de permanecer na sede. Além de enfrentarem uma estrutura mais simples, os moradores ficam sujeitos à possibilidade de serem puxados para a Roça.

Formação da Roça: é o momento em que os participantes indicados para a eliminação são definidos. A dinâmica pode envolver a indicação do Fazendeiro, os votos da sede, a puxada da Baia e mecanismos como o Resta Um ou os poderes da Chama.

Eliminação: depois da formação da Roça, o público decide quem continua no programa. A votação é realizada no site oficial do reality, e o participante menos votado deixa a competição.